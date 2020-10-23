"الناتو" يبني مركزا فضائيا جديدا في دولة أوروبية لمواجهة روسيا والصين

2020/10/23 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، إن الحلف يبني مركزا فضائيا جديدا لتتبع الأسلحة الروسية والصينية، التي يخشى من احتمالية محاولتها "إسقاط أقمار صناعية" باستخدامها، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

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