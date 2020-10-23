2020/10/23 | 01:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الأنبار: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد منتصف ليل الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني: انفجار الرمادي استهدف منزل سياسي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني: انفجار الرمادي استهدف منزل سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).