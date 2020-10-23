"أشرف على برنامج لتدريب الميلشيات".. واشنطن تفرض عقوبات على السفير الإيراني في العراق

2020/10/23 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على كيانات إيرانية بسبب محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية.

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