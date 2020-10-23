اصابة مدني بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي

2020/10/23 | 02:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، مساء الخميس، باصابة مدني نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرمادي وسط الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عجلة مفخخة نوع كيا انفجرت تحت جسر البو هايس في الرمادي".واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العجلة متروكة على الخط السريع تحت الجسر الرابط بين الخمسة كيلو و البو ذياب"، لافتا الى ان "الانفجار ادى الى اصابة مدني".





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