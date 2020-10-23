يوروبا ليغ.. روما وأرسنال ينجوان من الخسارة ونابولي يسقط بشكل مفاجئ

2020/10/23 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا روما الإيطالي وأرسنال الإنكليزي من خسارة كانت تلوح في الأفق بعدما حولا تأخرهما صفر-1 إلى فوز 2-1 أمام يونغ بويز السويسري ورابيد فيينا النمسوي توالياً الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

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