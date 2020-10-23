"المستشفيات بدأت تمتلئ".. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا في الولايات المتحدة

2020/10/23 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد إصابات كورونا اليومي في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، 1100 حالة، في حصيلة هى الأعلى في البلاد منذ أكثر من شهر، حسب إحصائية جامعة جونز هوبكنز.

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