ترامب وبايدن يجريان فحوصات كورونا قبل المناظرة الأخيرة

2020/10/23 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحضيرا للمناظرة الرئاسية الأخيرة، التي ستشهدها الولايات المتحدة ليلة الخميس، أجرى المتنافسان على المقعد الرئاسي في البيت الأبيض، الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق، جو بايدن، فحوصات لفيروس كورونا المستجد، ظهرت نتيجتها سلبية.

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