"لمحاولاتها الوقحة".. واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات إيرانية

2020/10/23 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على خمسة كيانات إيرانية، بينها الحرس الثوري، "لمحاولتها التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر.

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