2020/10/23 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، مساء الخميس، المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، وذلك قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حامية لكن أكثر تنظيما.. انطلاق المناظرة الثانية والأخيرة بين ترامب وبايدن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حامية لكن أكثر تنظيما.. انطلاق المناظرة الثانية والأخيرة بين ترامب وبايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).