أميركا تسمح باستخدام عقار ريمديسيفير لـ علاج كورونا

2020/10/23 | 06:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي فيروس كورونا في المستشفيات.



جاء الاعلان بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو (أيار)، وفق ما أفادت به شركة “غيلياد” التي تصنّع دواء ريمديسيفير.



وصرحت غيلياد المصنعة لدواء ريمديسيفير يوم امس الخميس، تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم “فيكلوري”.



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