2020/10/23 | 06:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت طوال ليلة الجمعة مواقع للمقاومة وسط وجنوب قطاع غزة.



وذكرت الأناضول، أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على أراض زراعية، و مواقع يتبع بعضها لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس في أنحاء متفرقة من القطاع.



ولم يُبلغ عن وقوع إصابات من جراء القصف، […]

التدوينة قصف إسرائيلي على غزة طوال ليلة الجمعة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف إسرائيلي على غزة طوال ليلة الجمعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف إسرائيلي على غزة طوال ليلة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).