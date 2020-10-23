بسمة وهبة: مخنوقة وعايزة أرجع مصر

2020/10/23 | 06:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقطع فيديو مع جمهورها تطمئنهم من خلاله على صحتها بعد خضوعها لعملية في لندن، موضحة أنها ترغب في العودة إلى مصر.



وقالت بسمة: “الحمد لله أنا خرجت من المستشفى لكن أنا مخنوقة ومش قادرة أقعد في لندن، وقلت للدكتور بتاعي ليه عايزني أقعد فقالي أي حد يعمل عملية […]

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