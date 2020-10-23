2020/10/23 | 06:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- الإصابة بالمرض والعدوى ليس بالأمر السهل خاصة في ظروف انتشار الفيروس التاجي، لذا من الضروري جدا تناول الأغذية الصحيحة وتعزيز جهاز المناعة لديك.



نشر موقع “ذا هيلث سايت” تقريرا صحيا أفاد بأن الأجسام المضادة الموجودة في جهاز المناعة تعمل على مكافحة الأمراض والالتهابات ودرء الإصابة العدوى، لذلك من المهم أن تحافظ على صحته […]

التدوينة 7 مشروبات صحية لتعزيز جهاز المناعة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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