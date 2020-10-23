خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

2020/10/23 | 06:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- إن فكرة طلب الطعام من الخارج أمر محبب ومغر للغاية، خاصة مع انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، لكن قد تغير رأيك بعد قراءتك لنتائج دراسة صدرت حديثا.



وكشفت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة “إيست تشاينا نورمال” الصينية عن صدمة، تتعلق بالوجبات التي يتم طلبها من الخارج، وهي أنها تكون مغطاة بقطع […]

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