ثمار انتفاضة تشرين .. نضجت وحان قطافها - علي عرمش شوكت

2020/10/23 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت ازفت ساعة اقتراب يوم الخامس و العشرين من تشرين الاول الحالي، كما لاحت بيارق الانتفاضة متسامية فوق هامة سكون استراحة المقاتل، تبشر بجهوزية وهمة الشباب الثائر بمستوى متطلبات تحديث انبعاث الانتفاضة الحاسم، الذي تترقبه جماهير شعبنا بفارغ الصبر .



بعد غدر جائحة "كورونا" التي شكلت باب فرج للطغمة المتسلطة.



غير انها من جانب الثوار كانت نصبت امامهم قارعة " مصيبة " ليست بالمقدور تجاهل مضارها.



وبالرغم من ان ......





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