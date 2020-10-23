خيار العلمانية في السودان - محمد مهاجر

2020/10/23 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -تاريخيا ارتبطت الدول الدينية بالاستبداد والقمع الشديد وشن الحروب والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان, ومع ذلك يصر بعض المسلمين على إقامة دولة دينية مدعين ان الدولة في الإسلام هى ليست تشبه تلك الدول الدينية التي أقامها أصحاب الديانات والملل الأخرى, فهى في نظرهم قد ضمنت العدالة والسلام والمساواة والحريات وغيرها من القيم الإنسانية العظيمة.



ومن حسن حظ الشعب السودانى انه قد جرب دولة دينية قدمت أسوأ ......





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