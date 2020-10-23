2020/10/23 | 06:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /-وجه القضاء الفرنسي امس الخميس تهمة اغتصاب خامسة لطارق رمضان، المفكر الإسلامي السويسري وحفيد مؤسس تنظيم “الإخوان المسلمين” حسن البنا.



وقالت صحيفة “لوموند” إن لائحة الاتهام هذه طلبها مكتب المدعي العام في باريس ربيع 2018، لكن القضاة علقوا قرارهم بشأن هذه القضية حتى اليوم.



وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2013 و2014، والضحية المفترضة فيها […]

التدوينة اتهام طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة! ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام طارق رمضان باغتصاب امرأة خامسة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).