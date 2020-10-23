تطوير كمامة تسمح لفيروس كورونا بالعبور من خلالها.. ثم تقتله

2020/10/23 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صمم مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة كمامة قادرة على قتل الفيروس، عوضا عن ترشيحه من الهواء، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

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