ابتكار كمامة جديدة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا – صور

2020/10/23 | 06:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ابتكر العلماء كمامة جديدة للحماية من الإصابة من فيروس كورونا ، استعداد لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس الذي يستعد لها العالم في هذه الأيام باقتراب الشتاء .



حسب ما ورد في صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية ، فإن العلماء في معهد ماساتشوستس ابتكروا قناع جديد بشبكة نحاسية و تصل درجة حرارتها 90 درجة […]

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