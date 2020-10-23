2020/10/23 | 06:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تسبب الاضطرابات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد فى إلحاق الضرر البالغ بالوضع الإقتصادي العالمي، و على رأسها الدول المصنعة للهواتف الذكية حيث تأتي الصين على رأس القائمة، مما ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع و بالتالى تأخر تسليم الشحنات فى ميعادها المحدد، وهو ما حدث مع آيفون 12 الذي تأخر إطلاقه كثيرًا […]

التدوينة أكثر10 هواتف مبيعًا فى 2020..



بينهم 5 هواتف لـ آبل ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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