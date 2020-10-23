2020/10/23 | 07:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- يعانى معظمنا من تقرحات الفم في وقت ما.



عادة ما تكون هذه صغيرة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة.



في بعض الأحيان ، قد تكون قرح الفم أكبر وتستغرق أسابيع لتختفي.



الأسباب كثيرة ، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو نقص التغذية وانخفاض المناعة.



ردود الفعل التحسسية تجاه الطعام قد تسبب أيضًا […]

التدوينة وصفة لعلاج تقرحات الفم فورا ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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