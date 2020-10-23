بايدن: سنعاقب أي دولة تتدخل في الانتخابات بما فيها إيران وروسيا

2020/10/23 | 07:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه سيعاقب أي دولة تتدخل في الانتخابات الرئاسية بما فيها إيران وروسيا.



وأضاف خلال مناظرته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ” لا أعرف لماذا لا يقوم ترامب بأي شيء ضد الرئيس الروسي بوتين حين تدفع روسيا لاستهداف جنودنا في أفغانستان”.



وتابع: “هناك حساب مصرفي للرئيس في الصين، […]

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