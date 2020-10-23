بايدن: ترامب حصل على أموال من الصين

2020/10/23 | 07:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه الرئيس الأمريكي حصل على أموال من الصين.



وأضاف خلال مناظرته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “ترامب يردد منذ 4 سنوات أنه سينشر إقراراته الضريبية وعليه أن يتوقف من المراوغة ويكشف عنها فورا”.



وتابع: “لم آخذ أي أموال من أي دولة أجنبية وقد قمت بنشر سجلاتي الضريبية […]

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