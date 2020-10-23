ترامب: فيروس كورونا سيزول وقد اقتربنا من التغلب عليه

2020/10/23 | 07:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فيروس كورونا سيزول وإن الولايات المتحدة قد اقتربت من التغلب عليه.



وأضاف ترامب خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن: “ثمة فرصة للحصول على لقاح فيروس كورونا خلال أسابيع ولكن لا توجد ضمانات”.



وتابع: “عمليات تطوير لقاح كورونا تسير بشكل جيد وسيكون لدينا اكثر من […]

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