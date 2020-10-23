2020/10/23 | 07:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- قال الفنان راغب علامة ،إنه يتمنى أن يأتى إلى لبنان رئيس مثل الرئيس عبد الفتاح يخرج البلاد مما هى فيه الآن كما حدث فى مصر، وتابع:”أنا ضد نظام الطائفية لأنه يؤدى إلى الفساد ..وولائى للجيش فقط..



وأن شاء الله كما أنقذ الرئيس السيسى مصر من الإرهاب والتفكك ومسك البلد وكل سنة تتقدم إلى […]

التدوينة راغب علامة: إن شاء الله ييجي للبنان رئيس زى الرئيس السيسي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راغب علامة: إن شاء الله ييجي للبنان رئيس زى الرئيس السيسي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راغب علامة: إن شاء الله ييجي للبنان رئيس زى الرئيس السيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).