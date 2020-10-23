بعد وفاة 25 شخصا.. مناشدات في كوريا الجنوبية لوقف حملة

2020/10/23 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المسؤولون في كوريا الجنوبية تعليق برنامج للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية رغم تزايد المناشدات بإيقافه بعد وفاة 25 شخصا على الأقل إثر تلقي اللقاح، وقالت السلطات الصحية إنها لم تجد أي صلة مباشرة تربط بين الوفيات والتطعيم.

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