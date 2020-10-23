العراق : ترحيل أكثر من 8000 اجنبي الى بلدانهم

2020/10/23 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- رحل العراق، أكثر من 8000 اجنبي مقيم في البلاد لمخالفتهم القانون.



وأعلنت وزارة الداخلية، أنه نفذت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة حملة لتسفير عدد من المخالفين الأجانب لمخالفتهم قانون الأجانب.



وقالت مديرية الأحوال المدنية ” إن شؤون الإقامة قامت بترحيل (8039) مخالفا من الجنسية الآسيوية من أحد المشاريع الاستثمارية في بغداد”، مشيرة إلى” […]

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