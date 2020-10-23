التحذير من تداول محادثة مسربة لهشام الهاشمي

2020/10/23 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- حذر المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، من تداول محادثة مسربة للخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي، حفاظا على سلامة الصحفيين العراقيين من استهدافهم.



وقال المركز في بيان صحفي “يعبر المرصد عن قلق بالغ وعميق عن قلق بالغ وعميق على سلامة عدد من الصحفيين العراقيين البارزين الذين وردت أسماؤهم فيما زعم أنه […]

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