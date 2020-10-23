2020/10/23 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- قال موقع “واللا” العبري، إن تسليم مسؤول إسرائيلي، وزير خارجية البحرين، الأحد، طلبا بفتح سفارة في المنامة، لا يعني عدم وجود سفارة سابقا، كاشفا تفاصيل مثيرة عن وجود سفارة إسرائيلية في العاصمة البحرينية منذ 11 عاما.



ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “البنية التحتية موجودة بالفعل إلى حد كبير بفضل السفارة السرية”.



[…]

التدوينة الكشف عن وجود سفارة إسرائيلية سرية في البحرين منذ 11 عاماً ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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