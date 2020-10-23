"هيومن رايتس" تنتقد السلطات المصرية: أعدمت 49 شخصا بغضون 10 أيام

2020/10/23 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت السلطات المصرية 15 رجلاً أدينوا بتورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، وكذلك سيدتان و 32 رجلاً أدينوا في قضايا جنائية بين 3 و 13 أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش".

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