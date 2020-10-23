هل تلوح في الافق بوادر عودة الى الحرب في الصحراء ؟ - سعيد الوجاني

2020/10/23 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ماذا يجري في الصحراء ، خاصة وان هناك خطوات متسارعة تربك النظر ، وتجعل من أي متابع ومتتبع يطرح السؤال : هل المنطقة مقبلة على الحرب ؟كل المؤشرات تفيد شيئا واحدا ، هو ديمومة عدم الاستقرار ، ومع سيادة عدم الاستقرار ، تبقى جميع الاحتمالات واردة ، لكن أساسها الذي هو الحرب ، يبقى معلقا ما دام ان ملف القضية لا يزال بيد مجلس الامن ، يحاول معالجته بما املته التطورات التي حصلت منذ ثلاثين سنة ، فأبطلت شرو ......





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