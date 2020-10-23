مطالعة علي الوردي وسيد قطب - عبدالجبار الرفاعي

2020/10/23 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي بعضُ المدن تمكث في ضميرك، إن غادرتها لن تغادرك، إن نسيتها لن تنساك، إن تذكرتها تشعرك بأنها تتذكرك قبل تذكرك لها، تفرض حضورَها عليك وإن هجرتها.



الشطرةُ جنوبَ العراق كانت أفضلَ مثالٍ لهذه المدن والبلدان المتنوعة التي تنقلتُ فيها.



بدأتُ فيها أجملَ محطات حياتي، ظلت هذه المدينةُ حيةً مُلهمةً في ذاكرتي، لن تمحو الأيامُ مهما تقادمت أثرَ ثلاث سنواتٍ عشتُها فيها، أحببتُ فيها نفسي وحياتي لأول مرة، بعد ان كن ......





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