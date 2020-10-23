2020/10/23 | 08:31 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب: الانتخابات المبكرة مستحيلة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب: الانتخابات المبكرة مستحيلة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طارق حرب: الانتخابات المبكرة مستحيلة لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).