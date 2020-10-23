بالصورة.. كمامة تسمح بعبور كورونا ثم تقتله !

2020/10/23 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صمم مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة mit، كمامة قادرة على قتل الفيروس، عوضا عن ترشيحه من الهواء، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

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