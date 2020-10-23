ترامب وبايدن.. اتهامات بالفساد وجدل كورونا في المناظرة الأخيرة

2020/10/23 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسته لمكافحة جائحة كورونا، وقال في المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، مساء الخميس، لقد "أغلقنا أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني، وليس بمقدورنا إغلاق البلاد مجددا بسبب الجائحة". وأضاف "لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع".

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