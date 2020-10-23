وزير الزراعة يبحث مع نظيره البريطاني الاستثمار في قطاعي الدواجن والثروة الحيوانية

2020/10/23 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب بناء الاجسام يواصل استعداداته لبطولة دبي

يواصل المنتخب الوطني لبناء الاجسام استعداداته المكثفة تحضيرا للمشاركة في بطولة (مصل بيج) الشاطئية المقرر اقامتها في دولة الامارات العربية المتحدة في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني المقبل .





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