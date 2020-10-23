الإعلام الأمني : اجتماع أمني رفيع المستوى في محافظة كركوك

2020/10/23 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عقد اجتماع أمني رفيع المستوى في محافظة كركوك، لمناقشة الخطط وتعزيزها.



وذكرت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، أن “نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد الشرطة الاتحادية وقائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، التقوا محافظ كركوك”.



وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة جملة من […]

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