للأنواء الجوية : تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجة في المثنى

2020/10/23 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -أعلنت وزارة النقل، الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجة في محافظة المثنى.



وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة، نسخة منه، (23 تشرين الأول 2020)، إن “المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الموافق 23 تشرين الأول 2020 في شمال شرقي قضاء الوركاء محافظة المثنى”.



وأضاف البيان، […]

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