رسميا.. ترخيص استخدام عقار ''ريمديسيفير'' لعلاج كورونا في الولايات المتحدة

2020/10/23 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية، ترخيصا للمستشفيات باستخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا، وذلك بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله في ايار الماضي.

ويعتبر "ريمديسيفير" من أول العقارات التي أظهرت فعالية نسبية خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي كورونا في المستشفيات، فيما سمحت أوروبا ودول أخرى منذ الربيع باستعمال "ريمديسيفير" بشكل مؤقت.

ويمكن إعطاء العقار لمن فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كغ، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة.

وتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب جرعات من العقار لخمسة أيام عندما أصيب بكورونا بداية تشرين الاول الجاري.

وعقب الإعلان عن الترخيص ارتفع سهم شركة "غلعاد" المصنعة للدواء في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.

ويمكن مع نهاية حالة الطوارئ الصحية إلغاء هذه التراخيص التي منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

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