اختراق حساب ترامب على تويتر ونشر “الباسورد” علناً

2020/10/23 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اخترق حساب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على منصة التواصل الاجتماعى “تويتر”، الأسبوع الماضى، بعدما نجح باحث هولندى فى تخمين كلمة مرور الرئيس بشكل صحيح.



وقالت صحيفة دى فولكس كرانت “صحيفة الشعب” الهولندية، إن الخبير الأمنى، فيكتور جيفيرز، استطاع الوصول إلى رسائل ترامب المباشرة، وكان بإمكانه التغريد باسمه وتعديل بيانات ملفه الشخصى.



يذكر أن […]

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