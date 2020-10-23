النقل تسجل هزة أرضية بقوة 3,6 درجة في المثنى

2020/10/23 | 09:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجة في محافظة المثنى.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم في شمال شرقي قضاء الوركاء في محافظة المثنى" مبيناً أن "الهزة بلغت قوتها (3.6) على مقياس رختر وتبعد 42 كيلو متر شمال قضاء الوركاء.

وأشار البيان إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من المواطنين"، داعياً إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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