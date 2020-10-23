إثيوبيا تفرض إجراءات استثنائية.. السجن والغرامة لمن يرفض ارتداء الكمامة

2020/10/23 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل مخاوف من تهاون المواطنين في الالتزام بقواعد مكافحة انتشار مرض كوفيد-19، بعد رفع حالة الطوارئ، ستعاقب إثيوبيا من ينتهكون عن عمد قواعد العزل العام بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

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