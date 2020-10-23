الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السفير الإيراني في بغداد

2020/10/23 | 09:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت الولايات المتّحدة أمس الخميس عقوبات على السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي لمحاولته “زعزعة استقرار العراق” بصفته جنرالاً في الحرس الثوري الإيراني، وعلى قياديين اخرين في طهران.

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن مسجدي كان “مستشاراً وثيقاً” للقائد السابق لفيلق القدس، قوة النخبة المسؤولة عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتّحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد في كانون الثاني الماضي.

وتزامنت العقوبات على السفير الإيراني في العراق مع تشديد واشنطن لهجتها ضد الهجمات الصاروخية المتزايدة في الأشهر الماضية على سفارتها في بغداد ومصالح أخرى لها في العراق، والتي تتهم فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف خلفها.

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