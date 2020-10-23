واسط تمنع تسويق بيض المائدة الى خارج المحافظة لمدة اسبوع

2020/10/23 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- قررت محافظة واسط منع تسويق بيض المائدة الى خارج المحافظة لمدة اسبوع ، بسبب ارتفاع اسعاره في السوق المحلية .



وقال مدير اعلام ديوان المحافظة ماجد العتابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الجمعة، ان ” الاسواق المحلية شهدت خلال الايام الماضية ارتفاعا في اسعار بيع بيض المائدة ، وذلك لعدم التزام اصحاب شركات […]

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