بيكرد طالباني: مستمرون بدعم المنتج المحلي

2020/10/23 | 09:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزيرة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني تأكيد دعم الفلاحين في الاقليم.

وقالت طالباني في بيان مقتضب لها يوم الخميس، انه وفي اطار دعم الفلاحين يتم كل عام حظر استيراد الرمان في الفترة من منتصف آب الى منتصف كانون الاول، مشيرة الى ان وزارة الزراعة الاتحادية قررت حظر استيراد الرمان عبر جميع المنافذ الحدودية، واصفة ذلك القرار بالخطوة المهمة لدعم الفلاحين.

وأضافت طالباني ان الاجراءات ستكون مستمرة لدعم الفلاحين وحماية المنتج المحلي.

PUKmedia / خاص ‌

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