2020/10/23 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – نفى وزير الداخلية عثمان الغانمي، وجود نوايا لفرض حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين، وفيما لفت الى إحالة ملفات الفساد المتراكمة في الوزارة الى هيأة النزاهة، كشف عن إفشال محاولات لزراعة المخدرات في الاراضي العراقية.



وقال الغانمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إنه “عندما تولى رئاسة وزارة الداخلية، عمل على هيكلة الوزارة، […]

التدوينة وزير الداخلية ينفي وجود حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية ينفي وجود حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية ينفي وجود حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).