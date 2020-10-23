( يل رايح العراق مر بالجبايش..) - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/23 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الناصرية هذه المدينة التاريخية العريقة والتي يعود تاريخها الى حدود 7000 ق.م , حيث ضمت اول مدينة في التاريخ وهي مدينة ( اريدو) , وعلى ارضها قامت الحضارة السومرية.وتقع هذه المدينة التاريخية في جنوب شرق العراق على نهر الفرات , وهي تزخر بالآثار التاريخية وتغطي مساحة كبيرة من اراضيها مياه الأهوار , مما ساعد على توفر احد مقومات السياحة في هذه المدينة .



الا ان هذا الجانب مازال بعيدا عن اهتمام الجهات ......





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