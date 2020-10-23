الجوية العراقية: إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا

2020/10/23 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -أعلنت وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية في مدينة فرانكفورت الألمانية، إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا.



وقالت بلسم السامر، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إنه “تمت إعادة العمل بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلي مع شركة (اير اكسبلور الجيكية)”.



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