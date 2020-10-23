"كتلة من الدمار".. نادي الموصل ينفض الغبار عن ملعبه المدمر

2020/10/23 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملعب نادي الموصل في شمال العراق الذي حوله تنظيم داعش إلى كتلة من الدمار يعود لينفض الغبار عنه بعد ثلاث سنوات من حكم داعش بالحديد والنار.

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