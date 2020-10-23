المناظرة الأخيرة: تراشق جديد بين ترامب وبايدن! (فيديو)

2020/10/23 | 09:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انطلقت، فجر الجمعة، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وذلك قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.



وعرضت شبكة "سي إن إن" في تقرير تابعه "ناس"، (23 تشرين الأول 2020)، أبرز تصريحات الطرفين والمواضيع التي تناولتها المناظرة، وجاء من بينها مسألة مواجهة فيروس كورونا المستجد وعدة قضايا أخرى مثل التغير المناخي والأمن القومي والقيادة.

وصرح ترامب في المناظرة الأخيرة، قائلا "نحارب فيروس كورونا بقوة واللقاح سيكون جاهزا خلال أسابيع"، من جانبه قال بايدن إن "220 ألف أميركي ماتوا بسبب كورونا وأي شخص لم يتحمل هذه المسؤولية لا يجب أن يظل رئيسا".

ودافع ترامب عن نفسه مهاجما منافسه في الوقت ذاته حيث قال "لا يمكننا حبس أنفسنا في قبو مثلما يفعل بايدن والاختباء من فيروس كورونا"، لكنه عاد ليعترف أن "انتشار كورونا ليس خطأ منه أو من بايدن بل من الصين".

وسلط بايدن الضوء على ظاهرة أن "الولايات المؤيدة للجمهوريين تشهد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا مقارنة بغيرها".

وتناولت المناظرة مسألة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية، ففي إشارة إلى روسيا والصين وإيران قال بايدن إن "أي دولة تتدخل في الانتخابات الأمريكية ستدفع الثمن"، وفي السياق ذاته قال ترامب إنه "لا يحصل على أي أموال من روسيا".

وتعهد ترامب بأنه سيقدم إقرارا الضريبي قريبا، في المقابل اتهم بايدن ترامب قائلا إن "ترامب يقول إنه سيكشف عن ضرائبه منذ 4 سنوات لكنه يتلاعب" على حد تعبيره.

ونفى بايدن عن أن "تكون هناك أي مخالفة قانونية بشأن أعمال ابنه في الصين وأوكرانيا"، متهما في الوقت ذاته منافسه ترامب بأنه "يحصل على أموال من الصين".

وتأتي هذه المناظرة، بعد مناظرة أولى أقيمت في أواخر أيلول / سبتمبر في كليفلاند بولاية أوهايو، انتهت إلى فوضى عارمة ومشادة كلامية مفتوحة بينهما.

وحتى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أميركي بأصواتهم سواء عبر البريد أو شخصيا، ما يشكل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016، وفق المنظمة المستقلّة "ايليكشنز بروجيكت".

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